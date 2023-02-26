Савва Ануфриев
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения03.12.1802
Дата смерти01.03.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1802
Отец: Ануфрий (Антоний) Ильин
Мать: Фёкла Семёнова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.01.1821
Жена: Пелагея Никифорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1828
Сын: Василий Саввин
Мать ребёнка: Пелагея Никифорова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1832
Сын: Корнилий Савельев
Мать ребёнка: Пелагея Никифорова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.05.1835
Дочь: Елена Саввина
Мать ребёнка: Пелагея Никифорова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Елена Саввина
Мать ребёнка: Пелагея Никифорова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1838
Сын: Ефимий Саввин
Мать ребёнка: Пелагея Никифорова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.04.1840
Дочь: Дария Саввина
Мать ребёнка: Пелагея Никифорова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841
Сын: Семён Саввин
Мать ребёнка: Пелагея Никифорова
Рождение ребёнка
07.05.1843
Сын: Николай Саввин
Мать ребёнка: Пелагея Никифорова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.03.1879
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.