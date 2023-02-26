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Савва Ануфриев

Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

03.12.1802

Дата смерти

01.03.1879

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1802

Отец: Ануфрий (Антоний) Ильин

Мать: Фёкла Семёнова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.01.1821

Жена: Пелагея Никифорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1828

Сын: Василий Саввин

Мать ребёнка: Пелагея Никифорова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1832

Сын: Корнилий Савельев

Мать ребёнка: Пелагея Никифорова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.05.1835

Дочь: Елена Саввина

Мать ребёнка: Пелагея Никифорова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Елена Саввина

Мать ребёнка: Пелагея Никифорова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1838

Сын: Ефимий Саввин

Мать ребёнка: Пелагея Никифорова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.04.1840

Дочь: Дария Саввина

Мать ребёнка: Пелагея Никифорова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841

Сын: Семён Саввин

Мать ребёнка: Пелагея Никифорова

Рождение ребёнка
07.05.1843

Сын: Николай Саввин

Мать ребёнка: Пелагея Никифорова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.03.1879
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
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