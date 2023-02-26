Пелагея Никифорова
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.01.1821
Муж: Савва Ануфриев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1828
Сын: Василий Саввин
Отец ребёнка: Савва Ануфриев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1832
Сын: Корнилий Савельев
Отец ребёнка: Савва Ануфриев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.05.1835
Дочь: Елена Саввина
Отец ребёнка: Савва Ануфриев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Елена Саввина
Отец ребёнка: Савва Ануфриев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1838
Сын: Ефимий Саввин
Отец ребёнка: Савва Ануфриев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.04.1840
Дочь: Дария Саввина
Отец ребёнка: Савва Ануфриев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841
Сын: Семён Саввин
Отец ребёнка: Савва Ануфриев
Рождение ребёнка
07.05.1843
Сын: Николай Саввин
Отец ребёнка: Савва Ануфриев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно