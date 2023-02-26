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Пелагея Никифорова

Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.01.1821

Муж: Савва Ануфриев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1828

Сын: Василий Саввин

Отец ребёнка: Савва Ануфриев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1832

Сын: Корнилий Савельев

Отец ребёнка: Савва Ануфриев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.05.1835

Дочь: Елена Саввина

Отец ребёнка: Савва Ануфриев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Елена Саввина

Отец ребёнка: Савва Ануфриев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1838

Сын: Ефимий Саввин

Отец ребёнка: Савва Ануфриев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.04.1840

Дочь: Дария Саввина

Отец ребёнка: Савва Ануфриев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841

Сын: Семён Саввин

Отец ребёнка: Савва Ануфриев

Рождение ребёнка
07.05.1843

Сын: Николай Саввин

Отец ребёнка: Савва Ануфриев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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