Ефимий Саввин
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1838
Дата смерти15.03.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Савва Ануфриев
Мать: Пелагея Никифорова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.10.1859
Жена: Ефросиния Тимофеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1865
Дочь: Евдокия Ефимова
Мать ребёнка: Ефросиния Тимофеева
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Ефросиния Тимофеева
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.05.1871
Сын: Иван Ефимов
Мать ребёнка: Ефросиния Тимофеева
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.12.1873
Сын: Стефан Ефимов
Мать ребёнка: Ефросиния Тимофеева
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.08.1876
Дочь: Параскева Ефимова
Мать ребёнка: Ефросиния Тимофеева
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1877
Дочь: Анастасия Ефимова
Мать ребёнка: Ефросиния Тимофеева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1882
Сын: Трифон Ефимов
Мать ребёнка: Ефросиния Тимофеева
Рождение ребёнка
16.05.1884
Сын: Александр Ефимов
Мать ребёнка: Ефросиния Тимофеева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.03.1915
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.