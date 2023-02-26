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Ефимий Саввин

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1838

Дата смерти

15.03.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Савва Ануфриев

Мать: Пелагея Никифорова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.10.1859

Жена: Ефросиния Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1865

Дочь: Евдокия Ефимова

Мать ребёнка: Ефросиния Тимофеева

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867

Сын: Приписнев Василий Ефимов

Мать ребёнка: Ефросиния Тимофеева

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.05.1871

Сын: Иван Ефимов

Мать ребёнка: Ефросиния Тимофеева

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.12.1873

Сын: Стефан Ефимов

Мать ребёнка: Ефросиния Тимофеева

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.08.1876

Дочь: Параскева Ефимова

Мать ребёнка: Ефросиния Тимофеева

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1877

Дочь: Анастасия Ефимова

Мать ребёнка: Ефросиния Тимофеева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1882

Сын: Трифон Ефимов

Мать ребёнка: Ефросиния Тимофеева

Рождение ребёнка
16.05.1884

Сын: Александр Ефимов

Мать ребёнка: Ефросиния Тимофеева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.03.1915
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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