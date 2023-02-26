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Ефросиния Тимофеева

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Место рождения

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

23.09.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1842

Отец: Тимофей Федосов

Мать: Васса Иванова

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
11.10.1859

Муж: Ефимий Саввин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1865

Дочь: Евдокия Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Саввин

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867

Сын: Приписнев Василий Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий Саввин

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.05.1871

Сын: Иван Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий Саввин

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.12.1873

Сын: Стефан Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий Саввин

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.08.1876

Дочь: Параскева Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Саввин

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1877

Дочь: Анастасия Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Саввин

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1882

Сын: Трифон Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий Саввин

Рождение ребёнка
16.05.1884

Сын: Александр Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий Саввин

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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