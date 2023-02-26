Ефросиния Тимофеева
Место рожденияд.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения23.09.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
23.09.1842
Отец: Тимофей Федосов
Мать: Васса Иванова
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
11.10.1859
Муж: Ефимий Саввин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1865
Дочь: Евдокия Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Саввин
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Ефимий Саввин
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.05.1871
Сын: Иван Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий Саввин
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.12.1873
Сын: Стефан Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий Саввин
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.08.1876
Дочь: Параскева Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Саввин
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1877
Дочь: Анастасия Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Саввин
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1882
Сын: Трифон Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий Саввин
Рождение ребёнка
16.05.1884
Сын: Александр Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий Саввин
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно