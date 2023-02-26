Тимофей Федосов
Место рожденияд.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
05.10.1836
Дочь: Пелагия Тимофеева
Мать ребёнка: Васса Иванова
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
05.11.1838
Сын: Михаил Тимофеев
Мать ребёнка: Васса Иванова
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
23.09.1842
Дочь: Ефросиния Тимофеева
Мать ребёнка: Васса Иванова
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
02.06.1845
Дочь: Стрельцова Акилина Тимофеева
Мать ребёнка: Васса Иванова
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
01.02.1848
Сын: Василий Тимофеев
Мать ребёнка: Васса Иванова
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
05.08.1850
Сын: Матвей Тимофеев
Мать ребёнка: Васса Иванова
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
18.06.1852
Дочь: Марфа Тимофеева
Мать ребёнка: Васса Иванова
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
19.11.1856
Дочь: Екатерина Тимофеева
Мать ребёнка: Васса Иванова
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
Неизвестно