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Васса Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1836

Дочь: Пелагия Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Федосов

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
05.11.1838

Сын: Михаил Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Федосов

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
23.09.1842

Дочь: Ефросиния Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Федосов

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
02.06.1845

Дочь: Стрельцова Акилина Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Федосов

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
01.02.1848

Сын: Василий Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Федосов

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
05.08.1850

Сын: Матвей Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Федосов

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
18.06.1852

Дочь: Марфа Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Федосов

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
19.11.1856

Дочь: Екатерина Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Федосов

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
Неизвестно
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