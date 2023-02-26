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Стрельцова Акилина Тимофеева

Место рождения

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

02.06.1845

Дата смерти

28.09.1902

Пол

Женский

Отец

До 1820 г.р.

Мать

До 1820 г.р.

Муж

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
02.06.1845

Отец: Тимофей Федосов

Мать: Васса Иванова

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
05.05.1861

Муж: Стрельцов Фёдор Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
28.09.1902
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от катара желудка
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