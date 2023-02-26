Стрельцова Акилина Тимофеева
Место рожденияд.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения02.06.1845
Дата смерти28.09.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1845
Отец: Тимофей Федосов
Мать: Васса Иванова
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
05.05.1861
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
28.09.1902
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от катара желудка