Елена Саввина
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1835
Дата смерти06.08.1900
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Савва Ануфриев
Мать: Пелагея Никифорова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1853
Муж: Епимах (Пимен) Ильин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.05.1857
Дочь: Дария (Елена) Епимахова
Отец ребёнка: Епимах (Пимен) Ильин
Рождение ребёнка
14.09.1858
Дочь: Ефимия Пименова
Отец ребёнка: Епимах (Пимен) Ильин
Рождение ребёнка
27.08.1861
Сын: Иван Епимахов
Отец ребёнка: Епимах (Пимен) Ильин
Рождение ребёнка
20.07.1863
Сын: Борис (Пименов)
Отец ребёнка: Епимах (Пимен) Ильин
Смерть
06.08.1900