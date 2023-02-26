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Елена Саввина

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1835

Дата смерти

06.08.1900

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Савва Ануфриев

Мать: Пелагея Никифорова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1853

Муж: Епимах (Пимен) Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.05.1857

Дочь: Дария (Елена) Епимахова

Отец ребёнка: Епимах (Пимен) Ильин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.09.1858

Дочь: Ефимия Пименова

Отец ребёнка: Епимах (Пимен) Ильин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.08.1861

Сын: Иван Епимахов

Отец ребёнка: Епимах (Пимен) Ильин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.07.1863

Сын: Борис (Пименов)

Отец ребёнка: Епимах (Пимен) Ильин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
06.08.1900
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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