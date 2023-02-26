Устин Пахомов
Место рожденияд.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения30.05.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
30.05.1887
Отец: Пахомий Титов
Мать: Анна (Тимофеева)
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.06.1905
Жена: Екатерина Ильина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.08.1910
Сын: Антоний Устинов
Мать ребёнка: Екатерина Ильина
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1912
Сын: Филипп Устинов
Мать ребёнка: Екатерина Ильина
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.07.1914
Дочь: Мария Устинова
Мать ребёнка: Екатерина Ильина
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно