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Устин Пахомов

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Место рождения

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

30.05.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1887

Отец: Пахомий Титов

Мать: Анна (Тимофеева)

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.06.1905

Жена: Екатерина Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.08.1910

Сын: Антоний Устинов

Мать ребёнка: Екатерина Ильина

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1912

Сын: Филипп Устинов

Мать ребёнка: Екатерина Ильина

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.07.1914

Дочь: Мария Устинова

Мать ребёнка: Екатерина Ильина

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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