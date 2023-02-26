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Екатерина Ильина

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Место рождения

д.Водилки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Водилки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.06.1905

Муж: Устин Пахомов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.08.1910

Сын: Антоний Устинов

Отец ребёнка: Устин Пахомов

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1912

Сын: Филипп Устинов

Отец ребёнка: Устин Пахомов

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.07.1914

Дочь: Мария Устинова

Отец ребёнка: Устин Пахомов

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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