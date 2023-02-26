Екатерина Ильина
Место рожденияд.Водилки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Водилки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.06.1905
Муж: Устин Пахомов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.08.1910
Сын: Антоний Устинов
Отец ребёнка: Устин Пахомов
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1912
Сын: Филипп Устинов
Отец ребёнка: Устин Пахомов
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.07.1914
Дочь: Мария Устинова
Отец ребёнка: Устин Пахомов
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно