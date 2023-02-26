Филипп Устинов
Место рожденияд.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения12.08.1912
Дата смерти11.04.1913
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1912
Отец: Устин Пахомов
Мать: Екатерина Ильина
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.04.1913
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от оспы