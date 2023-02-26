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Филипп Устинов

Место рождения

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

12.08.1912

Дата смерти

11.04.1913

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1912

Отец: Устин Пахомов

Мать: Екатерина Ильина

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.04.1913
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от оспы
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