Пётр Пахомов
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения22.09.1891
Дата смерти06.09.1892
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1891
Отец: Пахомий Титов
Мать: Анна (Тимофеева)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.09.1892
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной