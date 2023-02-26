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Пётр Пахомов

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Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

22.09.1891

Дата смерти

06.09.1892

Пол

Мужской

Отец

1849 г.р.

Мать

1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
22.09.1891

Отец: Пахомий Титов

Мать: Анна (Тимофеева)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.09.1892
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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