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Матрона Пахомова

Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

08.11.1876

Дата смерти

28.11.1880

Пол

Женский

Отец

1849 г.р.

Мать

1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1876

Отец: Пахомий Титов

Мать: Анна (Тимофеева)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.11.1880
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Марченском кладбище
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