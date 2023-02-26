Матрона Пахомова
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения08.11.1876
Дата смерти28.11.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1876
Отец: Пахомий Титов
Мать: Анна (Тимофеева)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.11.1880
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Марченском кладбище