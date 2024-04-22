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Бакашев Михаил Александров

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1839 ст.

Дата смерти

05.07.1904 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839 ст.

Отец: Александр Владимиров

Мать: Марфа Агапова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Около 1858 ст.

Жена: Анна Федорова

Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1859 ст.

Дочь: Вера Михайлова

Мать ребёнка: Анна Федорова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около ?.03.1862

Сын: Григорий Михайлов

Мать ребёнка: Анна Федорова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1866 ст.

Сын: Бакашев Поликарп Михайлов

Мать ребёнка: Анна Федорова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1870 ст.

Сын: Бакашов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Анна Федорова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
10.03.1872 ст.

Дочь: Александра Михайлова

Мать ребёнка: Анна Федорова

Хотебцово, Рузский, Московская область
ЗАПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ Крестовоздвиженской церкви, Воздвиженского погоста, из части I («о родившихся»): 10(11) марта 1872г. Александра. Сельца Хотебцова крестьянин Михаил Александров и законная ... Показать все
Бракосочетание
Около 1877 ст.

Жена: Татьяна Львова

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.05.1878 ст.

Дочь: Агриппина Михайлова

Мать ребёнка: Татьяна Львова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №21 Сельца Хотебцова крестьянин Михаил Александров и законная жена его Татьяна Львова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
Около 1883 ст.

Сын: Бакашев Петр Михайлов

Мать ребёнка: Татьяна Львова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
28.05.1885 ст.

Сын: Федор Михайлов

Мать ребёнка: Татьяна Львова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №13 Сельца Хотебцова крестьянин Михаил Александров и законная жена его Татьяна Львова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
31.10.1887 ст.

Дочь: Матрена Михайлова

Мать ребёнка: Татьяна Львова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №18 Сельца Хотебцова крестьянин Михаил Александров и законная жена его Татьяна Львова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
27.07.1892 ст.

Сын: Бокашов Степан Михайлович

Мать ребёнка: Татьяна Львова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №18 Сельца Хотебцова крестьянин Михаил Александров и законная жена его Татиана Львова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
01.01.1900 ст.

Дочь: Татьяна Михайлова

Мать ребёнка: Татьяна Львова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №1 Сельца Хотебцова крестьянин Михаил Александров и законная жена его Татиана Львова; оба они вероисповедания православного
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
05.07.1904 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от старости | ЗАПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ Крестовоздвиженской церкви, Воздвиженского погоста, из части III («об умерших»): 18(05).07.1904г. Сельца Хотебцова, крестьянин Михаил Алексан... Показать все
Похороны
07.07.1904 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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