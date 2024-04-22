Бакашев Михаил Александров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1839 ст.
Дата смерти05.07.1904 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839 ст.
Отец: Александр Владимиров
Мать: Марфа Агапова
Бракосочетание
Около 1858 ст.
Жена: Анна Федорова
Рождение ребёнка
Около 1859 ст.
Дочь: Вера Михайлова
Мать ребёнка: Анна Федорова
Рождение ребёнка
Около ?.03.1862
Сын: Григорий Михайлов
Мать ребёнка: Анна Федорова
Рождение ребёнка
Около 1866 ст.
Сын: Бакашев Поликарп Михайлов
Мать ребёнка: Анна Федорова
Рождение ребёнка
Около 1870 ст.
Сын: Бакашов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Анна Федорова
Рождение ребёнка
10.03.1872 ст.
Дочь: Александра Михайлова
Мать ребёнка: Анна Федорова
ЗАПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ Крестовоздвиженской церкви, Воздвиженского погоста, из части I («о родившихся»): 10(11) марта 1872г. Александра. Сельца Хотебцова крестьянин Михаил Александров и законная ... Показать все
Бракосочетание
Около 1877 ст.
Жена: Татьяна Львова
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.05.1878 ст.
Дочь: Агриппина Михайлова
Мать ребёнка: Татьяна Львова
Запись №21 Сельца Хотебцова крестьянин Михаил Александров и законная жена его Татьяна Львова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
Около 1883 ст.
Мать ребёнка: Татьяна Львова
Рождение ребёнка
28.05.1885 ст.
Сын: Федор Михайлов
Мать ребёнка: Татьяна Львова
Запись №13 Сельца Хотебцова крестьянин Михаил Александров и законная жена его Татьяна Львова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
31.10.1887 ст.
Дочь: Матрена Михайлова
Мать ребёнка: Татьяна Львова
Запись №18 Сельца Хотебцова крестьянин Михаил Александров и законная жена его Татьяна Львова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
27.07.1892 ст.
Сын: Бокашов Степан Михайлович
Мать ребёнка: Татьяна Львова
Запись №18 Сельца Хотебцова крестьянин Михаил Александров и законная жена его Татиана Львова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
01.01.1900 ст.
Дочь: Татьяна Михайлова
Мать ребёнка: Татьяна Львова
Запись №1 Сельца Хотебцова крестьянин Михаил Александров и законная жена его Татиана Львова; оба они вероисповедания православного
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.07.1904 ст.
Причина смерти: от старости | ЗАПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ Крестовоздвиженской церкви, Воздвиженского погоста, из части III («об умерших»): 18(05).07.1904г. Сельца Хотебцова, крестьянин Михаил Алексан... Показать все
Похороны
07.07.1904 ст.