Анна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837 ст.
Дата смертиДо 1877 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1858 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1859 ст.
Дочь: Вера Михайлова
Отец ребёнка: Бакашев Михаил Александров
Рождение ребёнка
Около ?.03.1862
Сын: Григорий Михайлов
Отец ребёнка: Бакашев Михаил Александров
Рождение ребёнка
Около 1866 ст.
Сын: Бакашев Поликарп Михайлов
Отец ребёнка: Бакашев Михаил Александров
Рождение ребёнка
Около 1870 ст.
Сын: Бакашов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Бакашев Михаил Александров
Рождение ребёнка
10.03.1872 ст.
Дочь: Александра Михайлова
Отец ребёнка: Бакашев Михаил Александров
ЗАПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ Крестовоздвиженской церкви, Воздвиженского погоста, из части I («о родившихся»): 10(11) марта 1872г. Александра. Сельца Хотебцова крестьянин Михаил Александров и законная ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1877 ст.