Анна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837 ст.

Дата смерти

До 1877 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1839 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1858 ст.

Муж: Бакашев Михаил Александров

Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1859 ст.

Дочь: Вера Михайлова

Отец ребёнка: Бакашев Михаил Александров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около ?.03.1862

Сын: Григорий Михайлов

Отец ребёнка: Бакашев Михаил Александров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1866 ст.

Сын: Бакашев Поликарп Михайлов

Отец ребёнка: Бакашев Михаил Александров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1870 ст.

Сын: Бакашов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Бакашев Михаил Александров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
10.03.1872 ст.

Дочь: Александра Михайлова

Отец ребёнка: Бакашев Михаил Александров

Хотебцово, Рузский, Московская область
ЗАПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ Крестовоздвиженской церкви, Воздвиженского погоста, из части I («о родившихся»): 10(11) марта 1872г. Александра. Сельца Хотебцова крестьянин Михаил Александров и законная ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
До 1877 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
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