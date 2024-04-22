Бакашов (Бакашев) Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1870 ст.
Отец: Бакашев Михаил Александров
Мать: Анна Федорова
Бракосочетание
28.01.1890 ст.
Жена: Ефросиния Прокофьева
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №2 Сельца Хотебцова крестьянина Михаила Александрова сын Алексей Михайлов; православного вероисповедания, первым браком, 20 лет и прихода села Лужков, Николаевской церкви, деревни Грулева, кре... Показать все
Рождение ребёнка
Около ?.08.1896 ст.
Мать ребёнка: Ефросиния Прокофьева
Рождение ребёнка
19.10.1898 ст.
Дочь: Анастасия Алексеева
Мать ребёнка: Ефросиния Прокофьева
Запись №21 Сельца Хотебцова билетный рядовой Алексей Михайлов и законная жена его Евфросиния Прокопьева; оба они вероисповедания православного
Военная служба
1898 ст.
Билетный рядовой
Рождение ребёнка
13.06.1901 ст.
Дочь: Агриппина Алексеева
Мать ребёнка: Ефросиния Прокофьева
Запись №13 Сельца Хотебцова запасный рядовой Алексей Михайлов Бакашев и законная жена его Евфросиния Прокопьева; оба они вероисповедания православного
Военная служба
1901 ст.
Запасный рядовой
Рождение ребёнка
13.05.1902 ст.
Сын: Бакашов Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Ефросиния Прокофьева
Запись №15 Сельца Хотебцова запасный билетный рядовой Алексей Михайлов Бакашев и законная жена его Евфросиния Прокопьева; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
17.07.1905 ст.
Мать ребёнка: Ефросиния Прокофьева
Запись №18 Сельца Хотебцова состоящий на военной службе из крестьян Алексей Михайлов Бакашев и законная жена его Евфросиния Прокопиева; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
28.04.1908 ст.
Мать ребёнка: Ефросиния Прокофьева
Запись №12 Сельца Хотебцова билетный запасный Алексей Михайлов и законная жена его Евфросиния Прокопиева; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
17.12.1909 ст.
Сын: Бакашов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Ефросиния Прокофьева
Запись №31 Сельца Хотебцова запасный рядовой Алексей Михайлов Бакашов и законная жена его Евфросиния Прокопиева; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
08.01.1913 ст.
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Ефросиния Прокофьева
Запись №1 Деревни Хотебцова, Хотебцовской волости, крестьянин Алексей Михайлов Бакашев и жена его Евфросиния Прокофьева; оба православного вероисповедания
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно