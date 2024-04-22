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Агриппина Алексеева

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

13.06.1901 ст.

Дата смерти

05.07.1901 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1901 ст.

Отец: Бакашов Алексей Михайлович

Мать: Ефросиния Прокофьева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №13 Сельца Хотебцова запасный рядовой Алексей Михайлов Бакашев и законная жена его Евфросиния Прокопьева; оба они вероисповедания православного
Крещение
13.06.1901 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемницею была того же сельца Хотебцова крестьянская девица Вера Михайлова Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов с псаломщиком Петром Лебедевым
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
05.07.1901 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от поноса
Похороны
07.07.1901 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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