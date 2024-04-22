Агриппина Алексеева
Место рождения
Дата рождения13.06.1901 ст.
Дата смерти05.07.1901 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1901 ст.
Отец: Бакашов Алексей Михайлович
Мать: Ефросиния Прокофьева
Запись №13 Сельца Хотебцова запасный рядовой Алексей Михайлов Бакашев и законная жена его Евфросиния Прокопьева; оба они вероисповедания православного
Крещение
13.06.1901 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемницею была того же сельца Хотебцова крестьянская девица Вера Михайлова Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов с псаломщиком Петром Лебедевым
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.07.1901 ст.
Причина смерти: от поноса
Похороны
07.07.1901 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд