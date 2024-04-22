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Ефросиния Прокофьева

Место рождения

Данилково, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Данилково, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
19.10.1887 ст.

Муж: Михаил Миленьев

Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №26 Рузского уезда, Ащеринской волости, деревни Грулевой крестьянский сын Михаил Милениев; православного исповедания, первым браком, 24 год и того ж уезда и волости, деревни Данилковой крестья... Показать все
Место жительства
Между ?.10.1887 и ?.01.1890 ст.
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
28.01.1890 ст.

Муж: Бакашов Алексей Михайлович

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №2 Сельца Хотебцова крестьянина Михаила Александрова сын Алексей Михайлов; православного вероисповедания, первым браком, 20 лет и прихода села Лужков, Николаевской церкви, деревни Грулева, кре... Показать все
Рождение ребёнка
Около ?.08.1896 ст.

Сын: Бакашов Алексей Алексеев

Отец ребёнка: Бакашов Алексей Михайлович

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
19.10.1898 ст.

Дочь: Анастасия Алексеева

Отец ребёнка: Бакашов Алексей Михайлович

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №21 Сельца Хотебцова билетный рядовой Алексей Михайлов и законная жена его Евфросиния Прокопьева; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
13.06.1901 ст.

Дочь: Агриппина Алексеева

Отец ребёнка: Бакашов Алексей Михайлович

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №13 Сельца Хотебцова запасный рядовой Алексей Михайлов Бакашев и законная жена его Евфросиния Прокопьева; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
13.05.1902 ст.

Сын: Бакашов Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Бакашов Алексей Михайлович

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №15 Сельца Хотебцова запасный билетный рядовой Алексей Михайлов Бакашев и законная жена его Евфросиния Прокопьева; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
17.07.1905 ст.

Сын: Бакашов Иван Алексеев

Отец ребёнка: Бакашов Алексей Михайлович

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №18 Сельца Хотебцова состоящий на военной службе из крестьян Алексей Михайлов Бакашев и законная жена его Евфросиния Прокопиева; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
28.04.1908 ст.

Сын: Бакашов Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Бакашов Алексей Михайлович

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №12 Сельца Хотебцова билетный запасный Алексей Михайлов и законная жена его Евфросиния Прокопиева; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
17.12.1909 ст.

Сын: Бакашов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Бакашов Алексей Михайлович

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №31 Сельца Хотебцова запасный рядовой Алексей Михайлов Бакашов и законная жена его Евфросиния Прокопиева; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
08.01.1913 ст.

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Бакашов Алексей Михайлович

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №1 Деревни Хотебцова, Хотебцовской волости, крестьянин Алексей Михайлов Бакашев и жена его Евфросиния Прокофьева; оба православного вероисповедания
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
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