Ефросиния Прокофьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1867 ст.
Бракосочетание
19.10.1887 ст.
Муж: Михаил Миленьев
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №26 Рузского уезда, Ащеринской волости, деревни Грулевой крестьянский сын Михаил Милениев; православного исповедания, первым браком, 24 год и того ж уезда и волости, деревни Данилковой крестья... Показать все
Место жительства
Между ?.10.1887 и ?.01.1890 ст.
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
28.01.1890 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №2 Сельца Хотебцова крестьянина Михаила Александрова сын Алексей Михайлов; православного вероисповедания, первым браком, 20 лет и прихода села Лужков, Николаевской церкви, деревни Грулева, кре... Показать все
Рождение ребёнка
Около ?.08.1896 ст.
Отец ребёнка: Бакашов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
19.10.1898 ст.
Дочь: Анастасия Алексеева
Отец ребёнка: Бакашов Алексей Михайлович
Запись №21 Сельца Хотебцова билетный рядовой Алексей Михайлов и законная жена его Евфросиния Прокопьева; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
13.06.1901 ст.
Дочь: Агриппина Алексеева
Отец ребёнка: Бакашов Алексей Михайлович
Запись №13 Сельца Хотебцова запасный рядовой Алексей Михайлов Бакашев и законная жена его Евфросиния Прокопьева; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
13.05.1902 ст.
Сын: Бакашов Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Бакашов Алексей Михайлович
Запись №15 Сельца Хотебцова запасный билетный рядовой Алексей Михайлов Бакашев и законная жена его Евфросиния Прокопьева; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
17.07.1905 ст.
Отец ребёнка: Бакашов Алексей Михайлович
Запись №18 Сельца Хотебцова состоящий на военной службе из крестьян Алексей Михайлов Бакашев и законная жена его Евфросиния Прокопиева; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
28.04.1908 ст.
Отец ребёнка: Бакашов Алексей Михайлович
Запись №12 Сельца Хотебцова билетный запасный Алексей Михайлов и законная жена его Евфросиния Прокопиева; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
17.12.1909 ст.
Сын: Бакашов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Бакашов Алексей Михайлович
Запись №31 Сельца Хотебцова запасный рядовой Алексей Михайлов Бакашов и законная жена его Евфросиния Прокопиева; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
08.01.1913 ст.
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Бакашов Алексей Михайлович
Запись №1 Деревни Хотебцова, Хотебцовской волости, крестьянин Алексей Михайлов Бакашев и жена его Евфросиния Прокофьева; оба православного вероисповедания
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно