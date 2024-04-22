Бакашов Борис Алексеевич
Место рождения
Дата рождения28.04.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
28.04.1908 ст.
Отец: Бакашов Алексей Михайлович
Мать: Ефросиния Прокофьева
Запись №12 Сельца Хотебцова билетный запасный Алексей Михайлов и законная жена его Евфросиния Прокопиева; оба они вероисповедания православного
Крещение
29.04.1908 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: того же сельца Хотебцова крестьянин Матвей Алексеев и деревни Покрова крестьянская жена Александра Григорьева Таинство крещения совершал приходский священник Павел Соколов с псал... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно