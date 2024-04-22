Бакашов Борис Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБакашов Борис Алексеевич

Бакашов Борис Алексеевич

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

28.04.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1908 ст.

Отец: Бакашов Алексей Михайлович

Мать: Ефросиния Прокофьева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №12 Сельца Хотебцова билетный запасный Алексей Михайлов и законная жена его Евфросиния Прокопиева; оба они вероисповедания православного
Крещение
29.04.1908 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: того же сельца Хотебцова крестьянин Матвей Алексеев и деревни Покрова крестьянская жена Александра Григорьева Таинство крещения совершал приходский священник Павел Соколов с псал... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close