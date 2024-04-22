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Бакашов Константин Алексеевич

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

13.05.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1902 ст.

Отец: Бакашов Алексей Михайлович

Мать: Ефросиния Прокофьева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №15 Сельца Хотебцова запасный билетный рядовой Алексей Михайлов Бакашев и законная жена его Евфросиния Прокопьева; оба они вероисповедания православного
Крещение
13.05.1902 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: Хотебцовского Волостного Правления писарь, Потомственный почетный гражданин, Иван Иванов Путилов и деревни Хомьянова крестьянская жена Ксения Прокопиева Таинство крещения соверша... Показать все
Смерть
Неизвестно
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