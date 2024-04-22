Бакашов Константин Алексеевич
Место рождения
Дата рождения13.05.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
13.05.1902 ст.
Отец: Бакашов Алексей Михайлович
Мать: Ефросиния Прокофьева
Запись №15 Сельца Хотебцова запасный билетный рядовой Алексей Михайлов Бакашев и законная жена его Евфросиния Прокопьева; оба они вероисповедания православного
Крещение
13.05.1902 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: Хотебцовского Волостного Правления писарь, Потомственный почетный гражданин, Иван Иванов Путилов и деревни Хомьянова крестьянская жена Ксения Прокопиева Таинство крещения соверша... Показать все
Смерть
Неизвестно