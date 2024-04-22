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Бакашов Михаил Алексеевич

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

17.12.1909 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1909 ст.

Отец: Бакашов Алексей Михайлович

Мать: Ефросиния Прокофьева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №31 Сельца Хотебцова запасный рядовой Алексей Михайлов Бакашов и законная жена его Евфросиния Прокопиева; оба они вероисповедания православного
Крещение
17.12.1909 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемником был: сельца Хотебцова питомец Московского Воспитательного Дома Сергей Алексеев Таинство крещения совершал приходский священник Павел Соколов с псаломщиком Петром Лебедевым
Смерть
Неизвестно
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