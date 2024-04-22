Бакашов Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения17.12.1909 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
17.12.1909 ст.
Отец: Бакашов Алексей Михайлович
Мать: Ефросиния Прокофьева
Запись №31 Сельца Хотебцова запасный рядовой Алексей Михайлов Бакашов и законная жена его Евфросиния Прокопиева; оба они вероисповедания православного
Крещение
17.12.1909 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемником был: сельца Хотебцова питомец Московского Воспитательного Дома Сергей Алексеев Таинство крещения совершал приходский священник Павел Соколов с псаломщиком Петром Лебедевым
Смерть
Неизвестно