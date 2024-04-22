Михаил Миленьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863 ст.
Дата смертиДо 1890 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863 ст.
Бракосочетание
19.10.1887 ст.
Жена: Ефросиния Прокофьева
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №26 Рузского уезда, Ащеринской волости, деревни Грулевой крестьянский сын Михаил Милениев; православного исповедания, первым браком, 24 год и того ж уезда и волости, деревни Данилковой крестья... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1890 ст.