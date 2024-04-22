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Михаил Миленьев

Место рождения

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1863 ст.

Дата смерти

До 1890 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
19.10.1887 ст.

Жена: Ефросиния Прокофьева

Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №26 Рузского уезда, Ащеринской волости, деревни Грулевой крестьянский сын Михаил Милениев; православного исповедания, первым браком, 24 год и того ж уезда и волости, деревни Данилковой крестья... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
До 1890 ст.
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
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