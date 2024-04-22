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(Бакашева) Анна Алексеевна

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

08.01.1913 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1913 ст.

Отец: Бакашов Алексей Михайлович

Мать: Ефросиния Прокофьева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №1 Деревни Хотебцова, Хотебцовской волости, крестьянин Алексей Михайлов Бакашев и жена его Евфросиния Прокофьева; оба православного вероисповедания
Крещение
09.01.1913 ст.
Трехсвятительская, села Полуэктова, церковь, Хотебцовской волости, Рузского уезда, Московской губернии
Восприемниками были: г. Рузы мещанин Сергей Алексеев Бакашев и деревни Хотебцова, Хотебцовской волости, крестьянская девица Анастасия Алексеева Бакашева Таинство крещения совершал приходский священни... Показать все
Смерть
Неизвестно
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