(Бакашева) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения08.01.1913 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
08.01.1913 ст.
Отец: Бакашов Алексей Михайлович
Мать: Ефросиния Прокофьева
Запись №1 Деревни Хотебцова, Хотебцовской волости, крестьянин Алексей Михайлов Бакашев и жена его Евфросиния Прокофьева; оба православного вероисповедания
Крещение
09.01.1913 ст.
Трехсвятительская, села Полуэктова, церковь, Хотебцовской волости, Рузского уезда, Московской губернии
Восприемниками были: г. Рузы мещанин Сергей Алексеев Бакашев и деревни Хотебцова, Хотебцовской волости, крестьянская девица Анастасия Алексеева Бакашева Таинство крещения совершал приходский священни... Показать все
Смерть
Неизвестно