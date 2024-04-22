Анастасия Алексеева
Место рождения
Дата рождения19.10.1898 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
19.10.1898 ст.
Отец: Бакашов Алексей Михайлович
Мать: Ефросиния Прокофьева
Запись №21 Сельца Хотебцова билетный рядовой Алексей Михайлов и законная жена его Евфросиния Прокопьева; оба они вероисповедания православного
Крещение
21.10.1898 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемницею была деревни Хомьянова крестьянская жена Ксения Прокофьева Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов с псаломщиком Иоанном Третьяковым
Смерть
Неизвестно