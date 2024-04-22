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Анастасия Алексеева

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

19.10.1898 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1898 ст.

Отец: Бакашов Алексей Михайлович

Мать: Ефросиния Прокофьева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №21 Сельца Хотебцова билетный рядовой Алексей Михайлов и законная жена его Евфросиния Прокопьева; оба они вероисповедания православного
Крещение
21.10.1898 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемницею была деревни Хомьянова крестьянская жена Ксения Прокофьева Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов с псаломщиком Иоанном Третьяковым
Смерть
Неизвестно
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