Бакашов Иван Алексеев
Место рождения
Дата рождения17.07.1905 ст.
Дата смерти08.06.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
17.07.1905 ст.
Отец: Бакашов Алексей Михайлович
Мать: Ефросиния Прокофьева
Запись №18 Сельца Хотебцова состоящий на военной службе из крестьян Алексей Михайлов Бакашев и законная жена его Евфросиния Прокопиева; оба они вероисповедания православного
Крещение
17.07.1905 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: того же сельца Хотебцова питомец Сергей Алексеев и крестьянская дочь девица Александра Григорьева Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов с псаломщиком Петро... Показать все
Смерть
08.06.1906 ст.
Причина смерти: от поноса
Похороны
10.06.1906 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд