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Бакашов Иван Алексеев

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

17.07.1905 ст.

Дата смерти

08.06.1906 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1905 ст.

Отец: Бакашов Алексей Михайлович

Мать: Ефросиния Прокофьева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №18 Сельца Хотебцова состоящий на военной службе из крестьян Алексей Михайлов Бакашев и законная жена его Евфросиния Прокопиева; оба они вероисповедания православного
Крещение
17.07.1905 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: того же сельца Хотебцова питомец Сергей Алексеев и крестьянская дочь девица Александра Григорьева Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов с псаломщиком Петро... Показать все
Смерть
08.06.1906 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от поноса
Похороны
10.06.1906 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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