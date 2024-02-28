погост Воздвиженье, погост Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд (на 1913) — Familio

Воздвиженье

Хотебцовская волость, Рузский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
погост
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Рузский уезд
5060Воздвиженье, пог. дух. вед.при р. Рузе.1015589Церковь православная 1. Ярмарка 1.
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Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Рузский уезд, Хотебцовская волость
Дер. Воздвиженский погост124204Церковно-приходская школа и богадельня.
Погост Воздвиженский 124станция Волоколамск. 20Церковно-приходская школа и богадельня.
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