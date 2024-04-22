Бакашев Поликарп Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866 ст.
Дата смерти10.01.1911 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1866 ст.
Отец: Бакашев Михаил Александров
Мать: Анна Федорова
Бракосочетание
16.01.1894 ст.
Жена: Ольга Петрова
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
ЗАПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ Крестовоздвиженской церкви, Воздвиженского погоста, из части II («о браках»): 16 Генваря 1894 года. Сельца Хотепцова крестьянина Михаила Александрова сын Поликарп Михайлов... Показать все
Рождение ребёнка
29.03.1895 ст.
Сын: Бокашов Иван Поликарпович
Мать ребёнка: Ольга Петрова
ЗАПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ Трехсвятительской, села Полуэктова, церкви из части I («о родившихся»): 29 (29) марта 1895 года. Иоанн. Деревни Хотебцова крестьянин Поликарп Михайлов и законная жена его ... Показать все
Рождение ребёнка
04.05.1897 ст.
Дочь: Евграфова Ирина Поликарповна
Мать ребёнка: Ольга Петрова
ЗАПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ Трехсвятительской, села Полуэктова, церкви из части I («о родившихся»): 4 мая (рожд.)/4 мая (крещ.) 1897г. Ирина. Деревни Хотебцова крестьянин Поликарп Михайлов и законная... Показать все
Рождение ребёнка
21.03.1899 ст.
Дочь: Матвеева Мария Поликарповна
Мать ребёнка: Ольга Петрова
ЗАПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ, Трехсвятительской, села Полуэктова церки: 21(22) марта 1899г. Мария. Деревни Хотебцова крестьянин Поликарп Михайлов и жена его Ольга Петрова, оба православного вероиспове... Показать все
Рождение ребёнка
22.10.1901 ст.
Сын: Бакашев Степан Поликарпов
Мать ребёнка: Ольга Петрова
ЗАПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ Воздвиженского погоста Крестовоздвиженской церкви часть I («о родившихся): 22 (22) октября 1901 года. Стефан. Сельца Хотебцова Поликарп Михайлов и Ольга Петрова. Оба они в... Показать все
Рождение ребёнка
23.03.1904 ст.
Дочь: Матрена Поликарповна
Мать ребёнка: Ольга Петрова
ЗАПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ Воздвиженского погоста Крестовоздвиженской церкви, части I («о родившихся»): 23(25) марта 1904г. Матрона. Сельца Хотебцова крестьянин Поликарп Михайлов и законная жена его... Показать все
Рождение ребёнка
04.11.1906 ст.
Сын: Бакашов Михаил Поликарпович
Мать ребёнка: Ольга Петрова
ЗАПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ, Трехсвятительской, села Полуэктова, церкви: 4 (5) ноября 1906г. Михаил. Деревни Хотебцовой, Хотебцовской волости, крестьянин Поликарп Михайлов Бокашев и жена его Ольга Пе... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.01.1911 ст.
Причина смерти: замерз | ЗАПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ Крестовоздвиженской церкви, Воздвиженского погоста, из части III («об умерших»): 10 января 1911 года. Сельца Хотебцова крестьянин Поликарп Михайло... Показать все
Похороны
12.01.1911 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд