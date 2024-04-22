Матвеева (Бакашева) Мария Поликарповна
Место рождения
Дата рождения21.03.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
21.03.1899 ст.
Отец: Бакашев Поликарп Михайлов
Мать: Ольга Петрова
ЗАПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ, Трехсвятительской, села Полуэктова церки: 21(22) марта 1899г. Мария. Деревни Хотебцова крестьянин Поликарп Михайлов и жена его Ольга Петрова, оба православного вероиспове... Показать все
Крещение
22.03.1899 ст.
Трехсвятительская церковь, Полуэктово, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: деревни Селезнева крестьянин Тарас Кузьмин и Смоленской губернии, Гжатского уезда, деревни Турищева крестьянина Евдокима Флорова дочь-девица Мария Евдокимова. Священник Павел Куп... Показать все
Рождение ребёнка
15.01.1924
Дочь: Пазюк Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Матвеев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
05.08.1926
Сын: Матвеев (давыдов) Александр Иванович
Отец ребёнка: Матвеев Иван Матвеевич
Хотебцовский волостной ЗАГС Можайского уезде, 8 августа 1926 г. ЗАПИСЬ АКТА О РОЖДЕНИИ № 80 (№3 мужского пола) Фамилия: Давыдов Имя: Александр Иванович. Пол: мужской Сведения о родителях Отец: Давыдов... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно