Матвеева (Бакашева) Мария Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Бакашева) Мария Поликарповна

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

21.03.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1899 ст.

Отец: Бакашев Поликарп Михайлов

Мать: Ольга Петрова

Хотебцово, Рузский, Московская область
ЗАПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ, Трехсвятительской, села Полуэктова церки: 21(22) марта 1899г. Мария. Деревни Хотебцова крестьянин Поликарп Михайлов и жена его Ольга Петрова, оба православного вероиспове... Показать все
Крещение
22.03.1899 ст.
Трехсвятительская церковь, Полуэктово, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: деревни Селезнева крестьянин Тарас Кузьмин и Смоленской губернии, Гжатского уезда, деревни Турищева крестьянина Евдокима Флорова дочь-девица Мария Евдокимова. Священник Павел Куп... Показать все
Рождение ребёнка
15.01.1924

Дочь: Пазюк Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Матвеев Иван Матвеевич

Ельники, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
05.08.1926

Сын: Матвеев (давыдов) Александр Иванович

Отец ребёнка: Матвеев Иван Матвеевич

Ельники, Рузский, Московская область
Хотебцовский волостной ЗАГС Можайского уезде, 8 августа 1926 г. ЗАПИСЬ АКТА О РОЖДЕНИИ № 80 (№3 мужского пола) Фамилия: Давыдов Имя: Александр Иванович. Пол: мужской Сведения о родителях Отец: Давыдов... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев Иван Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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