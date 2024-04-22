Ольга Петрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1866 ст.
Бракосочетание
16.01.1894 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
ЗАПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ Крестовоздвиженской церкви, Воздвиженского погоста, из части II («о браках»): 16 Генваря 1894 года. Сельца Хотепцова крестьянина Михаила Александрова сын Поликарп Михайлов... Показать все
Рождение ребёнка
29.03.1895 ст.
Сын: Бокашов Иван Поликарпович
Отец ребёнка: Бакашев Поликарп Михайлов
ЗАПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ Трехсвятительской, села Полуэктова, церкви из части I («о родившихся»): 29 (29) марта 1895 года. Иоанн. Деревни Хотебцова крестьянин Поликарп Михайлов и законная жена его ... Показать все
Рождение ребёнка
04.05.1897 ст.
Дочь: Евграфова Ирина Поликарповна
Отец ребёнка: Бакашев Поликарп Михайлов
ЗАПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ Трехсвятительской, села Полуэктова, церкви из части I («о родившихся»): 4 мая (рожд.)/4 мая (крещ.) 1897г. Ирина. Деревни Хотебцова крестьянин Поликарп Михайлов и законная... Показать все
Рождение ребёнка
21.03.1899 ст.
Дочь: Матвеева Мария Поликарповна
Отец ребёнка: Бакашев Поликарп Михайлов
ЗАПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ, Трехсвятительской, села Полуэктова церки: 21(22) марта 1899г. Мария. Деревни Хотебцова крестьянин Поликарп Михайлов и жена его Ольга Петрова, оба православного вероиспове... Показать все
Рождение ребёнка
22.10.1901 ст.
Сын: Бакашев Степан Поликарпов
Отец ребёнка: Бакашев Поликарп Михайлов
ЗАПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ Воздвиженского погоста Крестовоздвиженской церкви часть I («о родившихся): 22 (22) октября 1901 года. Стефан. Сельца Хотебцова Поликарп Михайлов и Ольга Петрова. Оба они в... Показать все
Рождение ребёнка
23.03.1904 ст.
Дочь: Матрена Поликарповна
Отец ребёнка: Бакашев Поликарп Михайлов
ЗАПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ Воздвиженского погоста Крестовоздвиженской церкви, части I («о родившихся»): 23(25) марта 1904г. Матрона. Сельца Хотебцова крестьянин Поликарп Михайлов и законная жена его... Показать все
Рождение ребёнка
04.11.1906 ст.
Сын: Бакашов Михаил Поликарпович
Отец ребёнка: Бакашев Поликарп Михайлов
ЗАПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ, Трехсвятительской, села Полуэктова, церкви: 4 (5) ноября 1906г. Михаил. Деревни Хотебцовой, Хотебцовской волости, крестьянин Поликарп Михайлов Бокашев и жена его Ольга Пе... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно