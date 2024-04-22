(Бакашева) Матрена Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бакашева) Матрена Поликарповна

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

23.03.1904 ст.

Дата смерти

27.09.1971

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1904 ст.

Отец: Бакашев Поликарп Михайлов

Мать: Ольга Петрова

Хотебцово, Рузский, Московская область
ЗАПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ Воздвиженского погоста Крестовоздвиженской церкви, части I («о родившихся»): 23(25) марта 1904г. Матрона. Сельца Хотебцова крестьянин Поликарп Михайлов и законная жена его... Показать все
Крещение
25.03.1904 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники были: деревни Палашкина крестьянин Сергей Константинов и деревни Журавлева крестьянская жена Пелагея Алексеева. Таинство крещения совершал священник Петр Иоаннов Смирнов с псаломщиком Пе... Показать все
Бракосочетание
Около 1931

Муж: Мендрик Борис Павлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.12.1932

Дочь: Федяева Валентина Борисовна

Отец ребёнка: Мендрик Борис Павлович

Москва, город федерального значения Москва
Народный Комиссариат Внутренних дел СССР Отдел актов гражданского состояния СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ № Р 9467366 Гр. Мендрик Валентина Борисовна родилась 15 декабря тысяча де-вятьсот тридцать второго... Показать все
Развод
1940

Муж: Мендрик Борис Павлович

Москва, город федерального значения Москва
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА Брак между гражданином Мендрик Бартоломеем Павловичем и гражданкой Мендрик Матреной Поликарповной на основании решения расторгнут, о чем в книге записей актов граждан... Показать все
Бракосочетание
01.10.1945

Муж: Храбров Филипп Никифорович

Москва, город федерального значения Москва
СВИДЕТЕЛЬСТВО О БРАКЕ Гр. Храбров Филипп Никифорович и гр. Бокашева Матрена Поли-карповна вступили в брак, о чем в книге актов гражданского со-стояния о браке за 1 Октября тысяча девятьсот сорок пято... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.09.1971
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: острое нарушение мозгового кровообращения | СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ II-РБ № 721206 Гр. Бокашева Матрена Поликарповна умерла двадцать седьмого Сентября тысяча девятьсот семьдесят первог... Показать все
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