(Бакашева) Матрена Поликарповна
Место рождения
Дата рождения23.03.1904 ст.
Дата смерти27.09.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
23.03.1904 ст.
Отец: Бакашев Поликарп Михайлов
Мать: Ольга Петрова
ЗАПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ Воздвиженского погоста Крестовоздвиженской церкви, части I («о родившихся»): 23(25) марта 1904г. Матрона. Сельца Хотебцова крестьянин Поликарп Михайлов и законная жена его... Показать все
Крещение
25.03.1904 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники были: деревни Палашкина крестьянин Сергей Константинов и деревни Журавлева крестьянская жена Пелагея Алексеева. Таинство крещения совершал священник Петр Иоаннов Смирнов с псаломщиком Пе... Показать все
Бракосочетание
Около 1931
Рождение ребёнка
15.12.1932
Дочь: Федяева Валентина Борисовна
Отец ребёнка: Мендрик Борис Павлович
Народный Комиссариат Внутренних дел СССР Отдел актов гражданского состояния СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ № Р 9467366 Гр. Мендрик Валентина Борисовна родилась 15 декабря тысяча де-вятьсот тридцать второго... Показать все
Развод
1940
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА Брак между гражданином Мендрик Бартоломеем Павловичем и гражданкой Мендрик Матреной Поликарповной на основании решения расторгнут, о чем в книге записей актов граждан... Показать все
Бракосочетание
01.10.1945
СВИДЕТЕЛЬСТВО О БРАКЕ Гр. Храбров Филипп Никифорович и гр. Бокашева Матрена Поли-карповна вступили в брак, о чем в книге актов гражданского со-стояния о браке за 1 Октября тысяча девятьсот сорок пято... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.09.1971
Причина смерти: острое нарушение мозгового кровообращения | СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ II-РБ № 721206 Гр. Бокашева Матрена Поликарповна умерла двадцать седьмого Сентября тысяча девятьсот семьдесят первог... Показать все