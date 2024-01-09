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Храбров Филипп Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895 ст.

Дата смерти

28.02.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.10.1945

Жена: Матрена Поликарповна

Москва, город федерального значения Москва
СВИДЕТЕЛЬСТВО О БРАКЕ Гр. Храбров Филипп Никифорович и гр. Бокашева Матрена Поли-карповна вступили в брак, о чем в книге актов гражданского со-стояния о браке за 1 Октября тысяча девятьсот сорок пято... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.02.1977
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: сердечно-сосудистая недостаточность | СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ Гражданин Храбров Филипп Никифорович умер двадцать восьмого Февраля тысяча девятьсот семьдесят седьмого года (28-02-1977г)... Показать все
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