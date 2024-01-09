Храбров Филипп Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895 ст.
Дата смерти28.02.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.10.1945
Жена: Матрена Поликарповна
СВИДЕТЕЛЬСТВО О БРАКЕ Гр. Храбров Филипп Никифорович и гр. Бокашева Матрена Поли-карповна вступили в брак, о чем в книге актов гражданского со-стояния о браке за 1 Октября тысяча девятьсот сорок пято... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.02.1977
Причина смерти: сердечно-сосудистая недостаточность | СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ Гражданин Храбров Филипп Никифорович умер двадцать восьмого Февраля тысяча девятьсот семьдесят седьмого года (28-02-1977г)... Показать все