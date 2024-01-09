Мендрек (Mędrek) Борис (Bartłomiej) Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мендрек (Mędrek) Борис (Bartłomiej) Павлович

Место рождения

Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя

Дата рождения

07.08.1890 ст.

Дата смерти

10.08.1938

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1890 ст.

Отец: Мендрек Павел

Мать: Кшывда Аполония

Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Запись № 26. Заленже. Состоялось в деревни Быдлин восьмого (двадцатого) Августа, тысяча восемьсот девять десятого (1890) года в восемь часов утра. Явился Павел Мендрек, тридцати трех лет от роду: крес... Показать все
Крещение
08.08.1890 ст.
Костел св. Маргариты (Малгожаты), Быдлин (Bydlin), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Военная служба
После 1912 ст.
Воинская часть: 9-й уланский Бугский полк Воинское звание: улан
Военная служба
До 1912 ст.
10-й Гусарский Ингерманландский полк. Срочная служба.
Ранение
29.09.1915 ст.
Место выбытия: с. Джурин; передовой перевязочный пункт имени Е.И.В. Великой Княгини Ксении Александровны, с. Белобожница. Ранен тяжело (в) левое предплечье с переломом кости и (в) правый бок. Тогда ж... Показать все
Бракосочетание
Около 1931

Жена: Матрена Поликарповна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.12.1932

Дочь: Федяева Валентина Борисовна

Мать ребёнка: Матрена Поликарповна

Москва, город федерального значения Москва
Народный Комиссариат Внутренних дел СССР Отдел актов гражданского состояния СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ № Р 9467366 Гр. Мендрик Валентина Борисовна родилась 15 декабря тысяча де-вятьсот тридцать второго... Показать все
Место жительства
До 22.03.1938
Москва, город федерального значения Москва
Развод
1940

Жена: Матрена Поликарповна

Москва, город федерального значения Москва
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА Брак между гражданином Мендрик Бартоломеем Павловичем и гражданкой Мендрик Матреной Поликарповной на основании решения расторгнут, о чем в книге записей актов граждан... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
кочегар | Место работы: завод № 58 им. Ворошилова Должность: кочегар
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
10.08.1938
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Репрессирован и расстрелян | ВЫПИСКА ИЗ АРХИВНОГО ДЕЛА: Поляк, образование: низшее, б/п, завод №58 им. Ворошилова в Мо-скве: кочегар; житель: г.Москва, Ярославское шоссе,д.17, кв. 11 ... Показать все
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