Мендрек (Mędrek) Павел (Paweł)
Место рожденияЗаленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Дата рожденияОколо 1855 ст.
Дата смерти03.03.1910 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1855 ст.
Отец: Мендрек Матеуш
Мать: Катажина
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Бракосочетание
04.01.1883 ст.
Жена: Кшывда Аполония
Костел св. Маргариты (Малгожаты), Быдлин (Bydlin), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Запись о браке номер 1. 1883 год. Заленже. Состоялось (венчание) в деревне Быдлине четвертого (шестнадцатого) января, тысяча восемьсот восемьдесят третьего года в десять часов утра. Объявляем, что в ... Показать все
Рождение ребёнка
13.12.1883 ст.
Сын: Мендрек Ян
Мать ребёнка: Кшывда Аполония
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Запись №53 Заленже. Состоялось в деревне Быдлин тринадцатого (двадцать пятого) Декабря тысяча восьмисот восемьдесят третьего года в пять часов пополудни. Явился Павел Мендрек, двадцати семи лет от ро... Показать все
Рождение ребёнка
11.09.1887 ст.
Сын: Мендрек Владыслав
Мать ребёнка: Кшывда Аполония
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Запись №34 Заленже. Состоялось в деревне Быдлин двенадцатого (двадцать четвертого) Сентября Тысяча восемьсот восемьдесят седьмого года в шесть часов пополудни. Явился Павел Мендрек тридцати лет от ро... Показать все
Рождение ребёнка
07.08.1890 ст.
Мать ребёнка: Кшывда Аполония
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Запись № 26. Заленже. Состоялось в деревни Быдлин восьмого (двадцатого) Августа, тысяча восемьсот девять десятого (1890) года в восемь часов утра. Явился Павел Мендрек, тридцати трех лет от роду: крес... Показать все
Рождение ребёнка
11.07.1893 ст.
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Кшывда Аполония
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Запись №27 Заленже. Состоялось в деревне Быдлин двенадцатого (двадцать четвертого) Июля тысяча восемьсот девяносто третьего года в девять часов утра. Явился лично Павел Мендрек, тридцати восьми лет о... Показать все
Рождение ребёнка
28.05.1896 ст.
Сын: Мендрек Антони
Мать ребёнка: Кшывда Аполония
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Запись №26 Заленже. Состоялось в деревне Быдлин, двадцать восьмого Мая (девятого Июня) тысяча восемьсот девяносто шестого года в семь часов пополудни. Явился лично Павел Мендрек, сорока лет от роду, ... Показать все
Рождение ребёнка
19.11.1899 ст.
Дочь: Марианна
Мать ребёнка: Кшывда Аполония
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Запись №59 Заленже. Состоялось в деревне Быдлин двадцатого Ноября (второго Декабря) тысяча восемьсот девяносто девятого года в девять часов утра. Явился лично Павел Мендрек, сорока четырех лет от род... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Смерть
03.03.1910 ст.
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Костел св. Маргариты (Малгожаты), Быдлин. Запись №11 (об умерших) Заленже. Состоялось в деревне Быдлине, дня пятого (восемнадцатого) марта, тысяча девятьсот десятого года в одиннадцать часов утра. Я... Показать все