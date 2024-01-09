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(Мендрек) Анна

Место рождения

Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя

Дата рождения

11.07.1893 ст.

Дата смерти

27.06.1911 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1855 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1893 ст.

Отец: Мендрек Павел

Мать: Кшывда Аполония

Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Запись №27 Заленже. Состоялось в деревне Быдлин двенадцатого (двадцать четвертого) Июля тысяча восемьсот девяносто третьего года в девять часов утра. Явился лично Павел Мендрек, тридцати восьми лет о... Показать все
Крещение
12.07.1893 ст.
Костел св. Маргариты (Малгожаты), Быдлин (Bydlin), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Смерть
27.06.1911 ст.
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Запись №16 Заленже. Состоялось в деревне Быдлин, дня двадцать девятого Июня (двеннадцатого Июля) тысяча деветьсот одиннадцатого года в шесть часов пополудни. Явились лично Станислав Мендрек, сорока ш... Показать все
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