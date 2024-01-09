Кшывда (Krzywda) Аполония (Apolonia)
Место рожденияЗаленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Дата рожденияОколо 1860 ст.
Дата смерти10.12.1912 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1860 ст.
Мать: Кшывда Виктория
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Бракосочетание
04.01.1883 ст.
Муж: Мендрек Павел
Костел св. Маргариты (Малгожаты), Быдлин (Bydlin), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Запись о браке номер 1. 1883 год. Заленже. Состоялось (венчание) в деревне Быдлине четвертого (шестнадцатого) января, тысяча восемьсот восемьдесят третьего года в десять часов утра. Объявляем, что в ... Показать все
Рождение ребёнка
13.12.1883 ст.
Сын: Мендрек Ян
Отец ребёнка: Мендрек Павел
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Запись №53 Заленже. Состоялось в деревне Быдлин тринадцатого (двадцать пятого) Декабря тысяча восьмисот восемьдесят третьего года в пять часов пополудни. Явился Павел Мендрек, двадцати семи лет от ро... Показать все
Рождение ребёнка
11.09.1887 ст.
Сын: Мендрек Владыслав
Отец ребёнка: Мендрек Павел
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Запись №34 Заленже. Состоялось в деревне Быдлин двенадцатого (двадцать четвертого) Сентября Тысяча восемьсот восемьдесят седьмого года в шесть часов пополудни. Явился Павел Мендрек тридцати лет от ро... Показать все
Рождение ребёнка
07.08.1890 ст.
Отец ребёнка: Мендрек Павел
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Запись № 26. Заленже. Состоялось в деревни Быдлин восьмого (двадцатого) Августа, тысяча восемьсот девять десятого (1890) года в восемь часов утра. Явился Павел Мендрек, тридцати трех лет от роду: крес... Показать все
Рождение ребёнка
11.07.1893 ст.
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Мендрек Павел
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Запись №27 Заленже. Состоялось в деревне Быдлин двенадцатого (двадцать четвертого) Июля тысяча восемьсот девяносто третьего года в девять часов утра. Явился лично Павел Мендрек, тридцати восьми лет о... Показать все
Рождение ребёнка
28.05.1896 ст.
Сын: Мендрек Антони
Отец ребёнка: Мендрек Павел
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Запись №26 Заленже. Состоялось в деревне Быдлин, двадцать восьмого Мая (девятого Июня) тысяча восемьсот девяносто шестого года в семь часов пополудни. Явился лично Павел Мендрек, сорока лет от роду, ... Показать все
Рождение ребёнка
19.11.1899 ст.
Дочь: Марианна
Отец ребёнка: Мендрек Павел
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Запись №59 Заленже. Состоялось в деревне Быдлин двадцатого Ноября (второго Декабря) тысяча восемьсот девяносто девятого года в девять часов утра. Явился лично Павел Мендрек, сорока четырех лет от род... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Смерть
10.12.1912 ст.
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя