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(Мендрек) Марианна

Место рождения

Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя

Дата рождения

19.11.1899 ст.

Дата смерти

07.11.1914 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1855 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1899 ст.

Отец: Мендрек Павел

Мать: Кшывда Аполония

Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Запись №59 Заленже. Состоялось в деревне Быдлин двадцатого Ноября (второго Декабря) тысяча восемьсот девяносто девятого года в девять часов утра. Явился лично Павел Мендрек, сорока четырех лет от род... Показать все
Крещение
20.11.1899 ст.
Костел св. Маргариты (Малгожаты), Быдлин (Bydlin), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Смерть
07.11.1914 ст.
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Запись №34 Заленже. Состоялось в деревне Быдлин дня девятого (двадцать второго) Ноября тысяча девятьсот четырнадцатого года в четыре часа пополудни. Явились лично Станисла Мендрек, сорока восьми лет ... Показать все
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