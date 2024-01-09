(Мендрек) Марианна
Место рожденияЗаленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Дата рождения19.11.1899 ст.
Дата смерти07.11.1914 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
19.11.1899 ст.
Отец: Мендрек Павел
Мать: Кшывда Аполония
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Запись №59 Заленже. Состоялось в деревне Быдлин двадцатого Ноября (второго Декабря) тысяча восемьсот девяносто девятого года в девять часов утра. Явился лично Павел Мендрек, сорока четырех лет от род... Показать все
Крещение
20.11.1899 ст.
Костел св. Маргариты (Малгожаты), Быдлин (Bydlin), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Смерть
07.11.1914 ст.
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Запись №34 Заленже. Состоялось в деревне Быдлин дня девятого (двадцать второго) Ноября тысяча девятьсот четырнадцатого года в четыре часа пополудни. Явились лично Станисла Мендрек, сорока восьми лет ... Показать все