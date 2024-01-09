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Мендрек Владыслав

Место рождения

Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя

Дата рождения

11.09.1887 ст.

Дата смерти

23.12.1890 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1855 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1887 ст.

Отец: Мендрек Павел

Мать: Кшывда Аполония

Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Запись №34 Заленже. Состоялось в деревне Быдлин двенадцатого (двадцать четвертого) Сентября Тысяча восемьсот восемьдесят седьмого года в шесть часов пополудни. Явился Павел Мендрек тридцати лет от ро... Показать все
Крещение
12.09.1887 ст.
Костел св. Маргариты (Малгожаты), Быдлин (Bydlin), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Смерть
23.12.1890 ст.
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
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