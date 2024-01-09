Мендрек Ян
Место рожденияЗаленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Дата рождения13.12.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
13.12.1883 ст.
Костел св. Маргариты (Малгожаты), Быдлин (Bydlin), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Рождение
13.12.1883 ст.
Отец: Мендрек Павел
Мать: Кшывда Аполония
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Запись №53 Заленже. Состоялось в деревне Быдлин тринадцатого (двадцать пятого) Декабря тысяча восьмисот восемьдесят третьего года в пять часов пополудни. Явился Павел Мендрек, двадцати семи лет от ро... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя