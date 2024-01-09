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Мендрек Ян

Место рождения

Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя

Дата рождения

13.12.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1855 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
13.12.1883 ст.
Костел св. Маргариты (Малгожаты), Быдлин (Bydlin), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Рождение
13.12.1883 ст.

Отец: Мендрек Павел

Мать: Кшывда Аполония

Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Запись №53 Заленже. Состоялось в деревне Быдлин тринадцатого (двадцать пятого) Декабря тысяча восьмисот восемьдесят третьего года в пять часов пополудни. Явился Павел Мендрек, двадцати семи лет от ро... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
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