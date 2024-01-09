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(Страшак) Катажина

Место рождения

Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1864 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

РК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1855 ст.

Сын: Мендрек Павел

Отец ребёнка: Мендрек Матеуш

Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Бракосочетание
До 1855 ст.

Муж: Мендрек Матеуш

Костел св. Маргариты (Малгожаты), Быдлин (Bydlin), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Смерть
До 1864 ст.
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
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