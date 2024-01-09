Мендрек Матеуш
Место рожденияЗаленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Дата рождения1832 ст.
Дата смерти31.08.1907 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.
Отец: Мендрек Яцек
Мать: Марианна
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1855 ст.
Сын: Мендрек Павел
Мать ребёнка: Катажина
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Бракосочетание
До 1855 ст.
Жена: Катажина
Костел св. Маргариты (Малгожаты), Быдлин (Bydlin), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Бракосочетание
1864 ст.
Жена: Францишка
Костел св. Маргариты (Малгожаты), Быдлин (Bydlin), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Рождение ребёнка
1865 ст.
Сын: Мендрек Ян
Мать ребёнка: Францишка
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Рождение ребёнка
19.04.1868 ст.
Сын: Мендрек Станислав
Мать ребёнка: Францишка
Быдлин, Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское
Запись №15 Быдлин. Состоялось в деревне Быдлин девятнадцатого Апреля тысяча восемьсот шестьдесят восьмого года в пять часов по полудни. Явился Матеуш Мендрек, крестьянин-земледелец в деревне Быдлин, ... Показать все
Рождение ребёнка
28.03.1870 ст.
Дочь: Щур Бальбина
Мать ребёнка: Францишка
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Запись №21 Заленже. Состолось в деревне Быдлин двадцать восьмого Марта тысяча восемьсот семидесятого года в девять часов утра. Явился Матеуш Мендрек, крестьянин, тридцати двух лет от роду, жительству... Показать все
Рождение ребёнка
19.02.1876 ст.
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Запись №9 Заленже. Состоялось в деревне Быдлин девятнадцатого Февраля (второго Марта) тысяча восемьсот семьдесят шестого года в десять часов утра. Явился Матвей Мендрек, крестьянин-земледелец, сорока... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
коморник
Место жительства
Неизвестно
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Смерть
31.08.1907 ст.
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя