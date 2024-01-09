Мендрек Станислав
Место рожденияБыдлин, Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское
Дата рождения19.04.1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
19.04.1868 ст.
Отец: Мендрек Матеуш
Мать: Францишка
Быдлин, Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское
Запись №15 Быдлин. Состоялось в деревне Быдлин девятнадцатого Апреля тысяча восемьсот шестьдесят восьмого года в пять часов по полудни. Явился Матеуш Мендрек, крестьянин-земледелец в деревне Быдлин, ... Показать все
Крещение
19.04.1868 ст.
Костел св. Маргариты (Малгожаты), Быдлин (Bydlin), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Бракосочетание
13.01.1898 ст.
Жена: Мендрек Хелена
Костел св. Маргариты (Малгожаты), д. Быдлин, Олькушкский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское
Запись №2 Заленже. Состоялось в деревне Быдлин, тринадцатого (двадцать пятого) Января тысяча восемьсот девяносто восьмого года в девять часов утра. Объявляем, что в присутствии свидетелей Францишка С... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя