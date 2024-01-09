(Завада) Францишка
Место рожденияЗаленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Дата рождения1832 ст.
Дата смерти29.11.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1832 ст.
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Бракосочетание
1864 ст.
Муж: Мендрек Матеуш
Костел св. Маргариты (Малгожаты), Быдлин (Bydlin), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Рождение ребёнка
1865 ст.
Сын: Мендрек Ян
Отец ребёнка: Мендрек Матеуш
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Рождение ребёнка
19.04.1868 ст.
Сын: Мендрек Станислав
Отец ребёнка: Мендрек Матеуш
Быдлин, Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское
Запись №15 Быдлин. Состоялось в деревне Быдлин девятнадцатого Апреля тысяча восемьсот шестьдесят восьмого года в пять часов по полудни. Явился Матеуш Мендрек, крестьянин-земледелец в деревне Быдлин, ... Показать все
Рождение ребёнка
28.03.1870 ст.
Дочь: Щур Бальбина
Отец ребёнка: Мендрек Матеуш
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Запись №21 Заленже. Состолось в деревне Быдлин двадцать восьмого Марта тысяча восемьсот семидесятого года в девять часов утра. Явился Матеуш Мендрек, крестьянин, тридцати двух лет от роду, жительству... Показать все
Рождение ребёнка
19.02.1876 ст.
Дочь: Гелена
Отец ребёнка: Мендрек Матеуш
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Запись №9 Заленже. Состоялось в деревне Быдлин девятнадцатого Февраля (второго Марта) тысяча восемьсот семьдесят шестого года в десять часов утра. Явился Матвей Мендрек, крестьянин-земледелец, сорока... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
коморница
Место жительства
Неизвестно
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Смерть
29.11.1906
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя