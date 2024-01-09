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Мендрек Ян

Место рождения

Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя

Дата рождения

1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1832 г.р.

Мать

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.

Отец: Мендрек Матеуш

Мать: Францишка

Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
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