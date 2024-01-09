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(Мендрек) Гелена

Место рождения

Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя

Дата рождения

19.02.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1832 г.р.

Мать

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1876 ст.

Отец: Мендрек Матеуш

Мать: Францишка

Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Запись №9 Заленже. Состоялось в деревне Быдлин девятнадцатого Февраля (второго Марта) тысяча восемьсот семьдесят шестого года в десять часов утра. Явился Матвей Мендрек, крестьянин-земледелец, сорока... Показать все
Крещение
19.02.1876 ст.
Костел св. Маргариты (Малгожаты), Быдлин (Bydlin), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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