(Мендрек) Гелена
Место рожденияЗаленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Дата рождения19.02.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
19.02.1876 ст.
Отец: Мендрек Матеуш
Мать: Францишка
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Запись №9 Заленже. Состоялось в деревне Быдлин девятнадцатого Февраля (второго Марта) тысяча восемьсот семьдесят шестого года в десять часов утра. Явился Матвей Мендрек, крестьянин-земледелец, сорока... Показать все
Крещение
19.02.1876 ст.
Костел св. Маргариты (Малгожаты), Быдлин (Bydlin), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Смерть
Неизвестно