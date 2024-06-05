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Мендрек (Щур) Хелена

Место рождения

Заленже

Дата рождения

17.02.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Неизвестно
Крещение
18.02.1877
Костел св. Маргариты (Малгожаты), Быдлин (Bydlin), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Рождение
17.02.1877 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1898 ст.

Муж: Мендрек Станислав

Костел св. Маргариты (Малгожаты), д. Быдлин, Олькушкский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское
Запись №2 Заленже. Состоялось в деревне Быдлин, тринадцатого (двадцать пятого) Января тысяча восемьсот девяносто восьмого года в девять часов утра. Объявляем, что в присутствии свидетелей Францишка С... Показать все
Рождение ребёнка
23.09.1906 ст.

Сын: Мендрек Францишек

Отец ребёнка: Мендрек Станислав

Рождение ребёнка
03.07.1911 ст.

Сын: Мендрек Стефан

Отец ребёнка: Мендрек Станислав

Смерть
Неизвестно

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