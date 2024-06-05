Мендрек (Щур) Хелена
Место рождения
Дата рождения17.02.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Неизвестно
Крещение
18.02.1877
Костел св. Маргариты (Малгожаты), Быдлин (Bydlin), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Рождение
17.02.1877 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1898 ст.
Муж: Мендрек Станислав
Костел св. Маргариты (Малгожаты), д. Быдлин, Олькушкский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское
Запись №2 Заленже. Состоялось в деревне Быдлин, тринадцатого (двадцать пятого) Января тысяча восемьсот девяносто восьмого года в девять часов утра. Объявляем, что в присутствии свидетелей Францишка С... Показать все
Рождение ребёнка
23.09.1906 ст.
Сын: Мендрек Францишек
Отец ребёнка: Мендрек Станислав
Рождение ребёнка
03.07.1911 ст.
Сын: Мендрек Стефан
Отец ребёнка: Мендрек Станислав
Смерть
Неизвестно