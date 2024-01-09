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Мендрек Яцек

Место рождения

Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя

Дата рождения

Около 1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799 ст.

Отец: Мендрек Ян

Мать: Марианна

Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Бракосочетание
1821 ст.

Жена: Марианна

Костел св. Маргариты (Малгожаты), Быдлин (Bydlin), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Рождение ребёнка
1823 ст.

Дочь: Виктория

Мать ребёнка: Марианна

Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Рождение ребёнка
1826 ст.

Дочь: Казирод Зузанна

Мать ребёнка: Марианна

Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Рождение ребёнка
1829 ст.

Дочь: Агнешка

Мать ребёнка: Марианна

Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Рождение ребёнка
1832 ст.

Сын: Мендрек Матеуш

Мать ребёнка: Марианна

Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Рождение ребёнка
1835 ст.

Дочь: Катажина

Мать ребёнка: Марианна

Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Рождение ребёнка
1841 ст.

Сын: Мендрек Станислав

Мать ребёнка: Марианна

Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
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