(Мендрек) Виктория
Место рожденияЗаленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Дата рождения1823 ст.
Дата смерти1824 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.
Отец: Мендрек Яцек
Мать: Марианна
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Смерть
1824 ст.
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя