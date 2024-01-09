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(Мендрек) Виктория

Место рождения

Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя

Дата рождения

1823 ст.

Дата смерти

1824 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1799 г.р.

Мать

Около 1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.

Отец: Мендрек Яцек

Мать: Марианна

Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Смерть
1824 ст.
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
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