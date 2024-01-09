(Шот) Марианна
Место рожденияЗаленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.
Сын: Мендрек Яцек
Отец ребёнка: Мендрек Ян
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мендрек Ян
Место жительства
Неизвестно
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя