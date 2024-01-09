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(Шот) Марианна

Место рождения

Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Около 1799 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.

Сын: Мендрек Яцек

Отец ребёнка: Мендрек Ян

Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мендрек Ян

Место жительства
Неизвестно
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
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