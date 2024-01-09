Мендрек Ян
Место рожденияЗаленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.
Сын: Мендрек Яцек
Мать ребёнка: Марианна
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марианна
Место жительства
Неизвестно
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя