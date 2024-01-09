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Мендрек Станислав

Место рождения

Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя

Дата рождения

1841 ст.

Дата смерти

1842 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1799 г.р.

Мать

Около 1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841 ст.

Отец: Мендрек Яцек

Мать: Марианна

Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Смерть
1842 ст.
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
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