Мендрек Станислав
Место рожденияЗаленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Дата рождения1841 ст.
Дата смерти1842 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841 ст.
Отец: Мендрек Яцек
Мать: Марианна
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Смерть
1842 ст.
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя